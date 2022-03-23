استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الحميد بسيوني.. مدافع في الصدارة
الأربعاء، 23 مارس 2022 - 11:43
كتب : حامد وجدي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وكان عبد الحميد بسيوني هداف الإسماعيلي والزمالك ولاعب منتخب مصر السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- إبراهيم يوسف
2- حسن شحاتة
3- محمود الخطيب
4- محمد أبو تريكة
5- محمد صلاح
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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