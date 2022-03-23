كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري
الأربعاء، 23 مارس 2022 - 10:22
كتب : محمد سمير
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.
وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي بينما المباراة الأخرى بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.
وقرر الاتحاد المصري إقامة الثلاث مباريات أيام 30 و31 مارس بالإضافة إلى 1 أبريل في حال اللجوء لمباراة فاصلة.
وتقام جميع المباريات على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.
وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالآتي:
الأربعاء 30 مارس
الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)
الأهلي × الزمالك (8 مساء)
الخميس 31 مارس
الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)
الأهلي × الزمالك (8 مساء)
الجمعة 1 أبريل: في حال اللجوء لمباراة فاصلة
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