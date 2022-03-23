كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 10:22

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي بينما المباراة الأخرى بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

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وقرر الاتحاد المصري إقامة الثلاث مباريات أيام 30 و31 مارس بالإضافة إلى 1 أبريل في حال اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام جميع المباريات على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالآتي:

الأربعاء 30 مارس

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)

الأهلي × الزمالك (8 مساء)

الخميس 31 مارس

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)

الأهلي × الزمالك (8 مساء)

الجمعة 1 أبريل: في حال اللجوء لمباراة فاصلة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
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