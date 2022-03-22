إبراهيموفيتش: أشعر بالذعر عندما أفكر في الاعتزال.. استمتعوا لأنكم لن تروا مثلي مرة أخرى

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن شعوره بالانزعاج حينما يفكر في الاعتزال لكنه طالب الجمهور بالاستمتاع بما يقدمه لأنه لن يشاهد لاعبين مثله مرة أخرى.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

ويمتد تعاقد اللاعب السويدي صاحب الـ40 عاما مع ميلان حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحدث إبراهيموفيتش للصحفيين قائلا: "أشعر بالفعل بنوع من الذعر من احتمالية الاعتزال".

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وواصل "سوف أستمر بالتأكيد في اللعب لأطول فترة ممكنة طالما يمكنني الحصول على نتائج وألا أعاني، أريد إنهاء مسيرتي دون أن أشعر بالندم لذلك يجب أن أعزز وقتي لأقصى حد".

وواصل مهاجم برشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان ويوفنتوس السابق في حديثه "أعرف أن الأدرينالين الذي أشعر به في الوقت الحالي لن يكون كما كان، نحن مبرمجون على الاستيقاظ والذهاب للتدريب والعودة للمنزل والحصول على الراحة".

وأكمل "هذا الأمر استمر لـ20 أو 25 عاما، لكن في يوم من الأيام سأستيقظ وليس لدي أي مخطط، وسيكون ذلك شعورا غريبا".

وأتم إبرا حديثه "لكن أعتقد أن الحزن الأكبر سيكون لكم، لأنكم لن تشاهدونني ألعب مجددا، يجب أن تستمعوا بي الآن لأنكم لن تروا أمثالي مرة أخرى".

وسجل إبراهيموفيتش ثمانية أهداف وصنع اثنين في 22 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري.

إبراهيموفيتش ميلان
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