غياب اضطراري لكانتي عن معسكر فرنسا

غادر نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي معسكر المنتخب الفرنسي استعدادا لكأس العالم 2022 لأسباب شخصية.

وكان كانتي قد استدعي من جانب ديديه ديشامب للانضمام إلى معسكر الديوك قبل مواجهتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا الوديتين.

ووفقا لما ورد عن راديو "مونت كارلو" الفرنسي فإن كانتي اضطر للمغادرة اليوم الثلاثاء وسط غيابات عديدة في قائمة المنتخب.

وغاب بريسنيل كيمبيمبي قلب دفاع باريس سان جيرمان عن تدريب اليوم بسبب التهاب في الشعب الهوائية.

بينما يعاني هوجو لوريس حارس مرمى توتنام وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد من مشكلة في ربلة الساق.

واستبعد بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ الألماني، عقب إصابته بفيروس كورونا.

ويلعب منتخب فرنسا مباراتين وديتين الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة 25 مارس الجاري قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخب فرنسا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تصدر مجموعته في التصفيات الأوروبية.