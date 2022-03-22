نوير: استمراري في اللعب مع منتخب ألمانيا مرهون بحالتي.. وهدفي هو التتويج بكأس العالم

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

حدد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا التتويج بكأس العالم 2022 كهدف رئيسي لتحقيقه خلال العالم الحالي.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

وقال نوير خلال مؤتمر صحفي عقده منتخب ألمانيا: "ليس لدي هدف للعب مع منتخب ألمانيا في يورو 2024 أو ما بعدها، دائما ما قلت بأنني طالما كنت قادرا على المساعدة وأشعر إنني بخير وما زلت بحاجة إلى اللعب مع المنتخب سأريد أن استمر في المشاركة".

واستمر "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع المنتخب الوطني، ما زلت أشعر بالفخر حتى مع وجودي هنا للعديد من السنوات، سعيد لوكني جزء من الفريق وطالما بقى هذا هو الحال ساستمر في اللعب ولكي يحدث ذلك بالطبع يجب أن يستمر أدائي".

أخبار متعلقة
فيراتي: علينا أن نقدم كل ما لدينا للتأهل إلى كأس العالم.. ولا نمر بفترة جيدة في باريس سان جيرمان حارس السنغال: الجميع يريد إسقاطنا وأولهم مصر استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أيمن يونس.. قائمة قوية فيفا يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم

وأضاف "أهداف العام الحالي ستقاس بالانجازات التي نحققها لهذا السبب لدي هدف واحد وهو الفوز بكأس العالم".

ونفى مانويل نوير وجود أي أخبار جديدة حول مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم مع بايرن ميونيخ.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي في فترة التوقف الدولي أمام كل من إسرائيل وهولندا.

وضمن منتخب ألمانيا التأهل لكأس العالم 2022 بعد احتلاله صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات.

مانويل نوير منتخب ألمانيا
نرشح لكم
فيراتي: علينا أن نقدم كل ما لدينا للتأهل إلى كأس العالم.. ولا نمر بفترة جيدة في باريس سان جيرمان لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد "تغيير جلده" وضم محمد صلاح جوتي ينتقد رباعي ريال مدريد: من لا يرغب في اللعب لا يجب أن يتواجد مع الفريق فان جال يهاجم فيفا: من الهراء استضافة قطر لكأس العالم دي مارزيو: كيسي وقع لـ برشلونة تصفيات كأس العالم - نظام الملحق الأوروبي.. مواعيد المباريات وحسم الصعود الغياب الثالث.. الإصابات تضرب منتخب البرتغال صلاح يتصدر ومنافسة مشتعلة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022
أخر الأخبار
تنس - نادال يكشف تفاصيل إصابته بعد خسارة إنديان ويلز 5 دقيقة | رياضات أخرى
في حضور محمد صلاح.. وزير الرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال 11 دقيقة | تصفيات كأس العالم
نوير: استمراري في اللعب مع منتخب ألمانيا مرهون بحالتي.. وهدفي هو التتويج بكأس العالم 12 دقيقة | أوروبا
فيراتي: علينا أن نقدم كل ما لدينا للتأهل إلى كأس العالم.. ولا نمر بفترة جيدة في باريس سان جيرمان ساعة | تصفيات كأس العالم
حارس السنغال: الجميع يريد إسقاطنا وأولهم مصر 2 ساعة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أيمن يونس.. قائمة قوية 2 ساعة | مصر
فيفا يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم 2 ساعة | حلم المونديال
تصفيات كأس العالم - استبعاد جديد في قائمة نيجيريا قبل مواجهة غانا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات