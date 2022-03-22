نوير: استمراري في اللعب مع منتخب ألمانيا مرهون بحالتي.. وهدفي هو التتويج بكأس العالم

حدد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا التتويج بكأس العالم 2022 كهدف رئيسي لتحقيقه خلال العالم الحالي.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وقال نوير خلال مؤتمر صحفي عقده منتخب ألمانيا: "ليس لدي هدف للعب مع منتخب ألمانيا في يورو 2024 أو ما بعدها، دائما ما قلت بأنني طالما كنت قادرا على المساعدة وأشعر إنني بخير وما زلت بحاجة إلى اللعب مع المنتخب سأريد أن استمر في المشاركة".

واستمر "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع المنتخب الوطني، ما زلت أشعر بالفخر حتى مع وجودي هنا للعديد من السنوات، سعيد لوكني جزء من الفريق وطالما بقى هذا هو الحال ساستمر في اللعب ولكي يحدث ذلك بالطبع يجب أن يستمر أدائي".

وأضاف "أهداف العام الحالي ستقاس بالانجازات التي نحققها لهذا السبب لدي هدف واحد وهو الفوز بكأس العالم".

ونفى مانويل نوير وجود أي أخبار جديدة حول مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم مع بايرن ميونيخ.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي في فترة التوقف الدولي أمام كل من إسرائيل وهولندا.

وضمن منتخب ألمانيا التأهل لكأس العالم 2022 بعد احتلاله صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات.