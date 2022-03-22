سبورت: برشلونة مهتم بضم رافينيا

أبدى برشلونة الإسباني اهتماما بضم البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة حوّل أنظاره تجاه البرازيلي الذي سيحل خلفا لـ عثمان ديميبلي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن رافينيا يستطيع أن يشغل مركز الجناح الأيمن، وملتزم تكتيكيا وقادر على الضغط على الخصوم بعدما لعب من قبل في الدوريات الإسباني والفرنسي والإنجليزي.

ويعد البرتغالي ديكو نجم برشلونة وتشيلسي السابق هو وكيل اللاعب ورشحه للعب لبرشلونة الموسم.

وأخبر ديكو إدارة البلاوجرانا أن البرازيلي لا يفكر في تجديد تعاقده مع ليدز والذي ينتهي في 2023.

ويمتلك البرازيلي البالغ 25 عاما عروضا من ليفربول وتشيلسي.

وفي 57 مباراة بقميص ليدز سجل رافينيا 15 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات عقب انضمامه قادما من ستاد رين مقابل 20 مليون يورو.

ويحظى اللاعب بمقعد مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم والتي تأهل منها السامبا للنهائيات.