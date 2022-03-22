سبورت: برشلونة مهتم بضم رافينيا

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

رافينيا - مانشستر يونايتد - ليدز

أبدى برشلونة الإسباني اهتماما بضم البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة حوّل أنظاره تجاه البرازيلي الذي سيحل خلفا لـ عثمان ديميبلي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن رافينيا يستطيع أن يشغل مركز الجناح الأيمن، وملتزم تكتيكيا وقادر على الضغط على الخصوم بعدما لعب من قبل في الدوريات الإسباني والفرنسي والإنجليزي.

أخبار متعلقة
دي ماريزيو: كيسي وقع لـ برشلونة تقارير: لتعويض رحيل ديمبيلي المحتمل.. برشلونة يضع رافينيا ضمن أولوياته مدافع برشلونة ساخرا من فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية العام المقبل! ألفيش: برشلونة سيظل دائما على القمة.. ولقب الدوري صعب ولكن الحلم مجاني

ويعد البرتغالي ديكو نجم برشلونة وتشيلسي السابق هو وكيل اللاعب ورشحه للعب لبرشلونة الموسم.

وأخبر ديكو إدارة البلاوجرانا أن البرازيلي لا يفكر في تجديد تعاقده مع ليدز والذي ينتهي في 2023.

ويمتلك البرازيلي البالغ 25 عاما عروضا من ليفربول وتشيلسي.

وفي 57 مباراة بقميص ليدز سجل رافينيا 15 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات عقب انضمامه قادما من ستاد رين مقابل 20 مليون يورو.

ويحظى اللاعب بمقعد مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم والتي تأهل منها السامبا للنهائيات.

رافينيا برشلونة ليدز يونايتد
نرشح لكم
دي مارزيو: كيسي وقع لـ برشلونة تقارير: لتعويض رحيل ديمبيلي المحتمل.. برشلونة يضع رافينيا ضمن أولوياته مدافع برشلونة ساخرا من فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية العام المقبل! رباعية تشافي وحلم الدوري.. صحوة حقيقية أم إفراط في التبجح؟ هرم خوفو يزين حفل الكلاسيكو من تنظيم "لاليجا" في مصر كورتوا: النتيجة كادت أن تكون أسوأ.. ووجدت توريس ينفرد بالمرمى بعد 10 ثوان فقط ألفيش: برشلونة سيظل دائما على القمة.. ولقب الدوري صعب ولكن الحلم مجاني أنشيلوتي: أعتذر للجماهير وأتحمل المسؤولية.. والهزيمة لن تؤثر على الفريق
أخر الأخبار
خبر في الجول - إجمالي الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال 3 دقيقة | حلم المونديال
فان جال يهاجم فيفا: من الهراء استضافة قطر لكأس العالم 18 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الإصابة تبعد جناح الكاميرون عن مباراتي الجزائر 22 دقيقة | حلم المونديال
سبورت: برشلونة مهتم بضم رافينيا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - كيروش يسمح بتواجد الإعلاميين 15 دقيقة 38 دقيقة | حلم المونديال
دي مارزيو: كيسي وقع لـ برشلونة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عماد متعب.. قائمة نارية 53 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
جناح المغرب: سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الكونغو الديمقراطية 57 دقيقة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات