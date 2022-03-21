ذا أثليتيك: انتقادات من الحكومة البريطانية لـ مالك تشيلسي بعد لقائه مع بشار الأسد

الإثنين، 21 مارس 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

الشيخ منصور

تعرض منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي لانتقادات من الحكومة البريطانية على خلفية لقائه مع بشار الأسد رئيس سوريا.

وتقابل منصور نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي مع الأسد في أبو ظبي الأسبوع الجاري.

تعد هذا الزيارة الأولى إلى دولة عربية منذ بدء الحرب في سوريا قبل 11 عاما.

أخبار متعلقة
الاتحاد الإنجليزي يكشف مساعيه مع الحكومة لتوفير تذاكر من أجل جماهير تشيلسي سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام جماهير ميدلسبره شيفيتشينكو يعلق على هتاف جماهير تشيلسي لـ أبراموفيتش

وأجرت "ذا أثليتيك" حوارا مع كريس براينت، المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية يندد فيه بضرورة معاقبة مالك مانشستر سيتي الإماراتي.

وقال: "هناك شكل من أشكال القتل الهمجي المستمر الذي يجري في سوريا، ويديره الأسد، والآن يفعل بوتين الشيء نفسه بالضبط في حرب عدوانية همجية ضد أوكرانيا البريئة ذات السيادة".

وتساءل براينت، قائلًا "هل هذا شخصا لائقا ومناسبا لامتلاك ناد لكرة القدم؟".

وسبق أن وجهت الحكومة البريطانية اتهامات مماثلة إلى مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الملياردي الروسي رومان أبراموفيتش قبل معاقبته وسحب ملكية النادي.

وكان تشيلسي قد تم عرضه للبيع من قبل مالكه رومان أبراموافيتش وتم تقييمه بـ3 مليار يورو، قبل أن تقع عقوبات الحكومة البريطانية عليه.

وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج نادي تشيلسي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي تشيلسي الشيخ منصور رومان أبراموفيتش
نرشح لكم
صلاح يتصدر ومنافسة مشتعلة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 مايك دين يعلن اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم تايمز: خطوة تفصل ملف بريطانيا وإيرلندا عن استضافة يورو 2028 بظهور تيريك ميتشل وكايل ووكر.. ساوثجيت يعوض غياب أرنولد وريس جيمس سكاي: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع أحد حارسي مانشستر يونايتد وتشيلسي رغم رحيلهما عن الدوري.. تتويج لوكاكو وكونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن
أخر الأخبار
خبر في الجول - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد 2 دقيقة | رياضات أخرى
اللجنة التنفيذية لـ كاف تجتمع لمناقشة عديد المسابقات 20 دقيقة | إفريقيا
صلاح يتصدر ومنافسة مشتعلة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر 56 دقيقة | منتخب مصر
ذا أثليتيك: انتقادات من الحكومة البريطانية لـ مالك تشيلسي بعد لقائه مع بشار الأسد ساعة | أوروبا
قبل مواجهة الكاميرون - محرز: لن يهمنا ملعب الذهاب.. بلايلي: سنحتفل في مصطفى تشاكر ساعة | تصفيات كأس العالم
كوميك بوك في الجول - وصية كلوب الأخيرة لـ صلاح وماني قبل صدام تصفيات المونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
مايك دين يعلن اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات