كلوب: لم أغامر بـ محمد صلاح أمام نوتينجهام لأنه شعر بألم في قدمه مرة أخرى

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب عدم إشراك محمد صلاح في مباراة نوتينجهام فورست يوم الأحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وانتصر ليفربول على نوتينجهام بهدف دون مقابل ليعبر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يورجن كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "شعر صلاح بألم في قدمه مرة أخرى، بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة برايتون".

أضاف "الإصابة ليست كبيرة، ولكن كان من الواضح أنه لن يشارك في مباراة مثل هذه إذا كان لديه القليل من الألم".

صلاح غاب عن 8 مباريات من أصل 9 لعبها ليفربول في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، 5 منها كان خارج القائمة و3 بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، ولم يشارك هداف ليفربول إلا في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي.

وتابع "كان من الواضح أننا لن نستخدم ساديو ماني أمام نوتنجام بسبب الصدام القوي الذي ينتظره في تصفيات كأس العالم مع السنغال بعد أيام".

ويحل المنتخب السنغالي ضيفا على نظيره المصري في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيفه في داكار يوم الثلاثاء التالي في النهائي.

وأردف "لا أريد أن أكون نفس الشخص الذي يفعل الخطأ نفسه مرتين، حتى لا يساء فهم تصريحاتي"، في إشارة لحديثه السابق عن التقليل من شأن بطولة أمم إفريقيا.

وأكمل الألماني "لم يكن صلاح متاحا للمشاركة أمام نوتنجام مثل باقي المصابين، ماني فقط الذي استبعد من أجل الراحة".

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وضرب ليفربول موعدا مع مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة أحد يومي 16 أو 17 إبريل على ملعب ويمبلي.