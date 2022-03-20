بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة

حقق أهلي طرابلس الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف أهلي طرابلس الوحيد عمر جابر في مرمى فريقه.

التشكيل

بدأ إيهاب جلال المباراة بثلاثي هجومي مكون من فخر الدين بن يوسف وفاجري لاكاي وإبراهيم عادل.

فجري لاكاي وفخر الدين بن يوسف يقودان هجوم بيراميدز ضد أهلي طرابلس بالكونفدرالية 🌟🔵#في_إفريقيا pic.twitter.com/O6V03N3YT6 — FilGoal (@FilGoal) March 20, 2022

هدد أهلي طرابلس مرمى المهدي سليمان مبكرا في الدقيقة السابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق صالح الطاهر مرت بجوار المرمى.

واستمر أهلي طرابلس في السيطرة على المباراة وكاد أن يسجل صالح الطاهر مرة أخرى مستغلا عرضية خطيرة من محمد توبال ولكنه أهدرها بغرابة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني ترجم أهلي طرابلس سيطرته بهدف أول عن طريق عمر جابر الذي حول كرة رأسية في مرمى المهدي سليمان بالخطأ في الدقيقة الـ 53.

وسيطر بيراميدز على الباقي من المباراة ولكنه لم يتمكن من فرص سامحة للتسجيل بسبب تماسك دفاع أهلي طرابلس.

بذلك الفوز ارتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة الـ 12 في المركز الأول ليتخطى بيراميدز الذي هبط للمركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويلعب بيراميدز مع زاناكو في الجولة الأخيرة على ملعبه، بينما يلتقي أهلي طرابلس في مباراته المقبلة مع الصفاقسي التونسي.