بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة

الأحد، 20 مارس 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

بيراميدز × أهلي طرابلس - الكونفدرالية

حقق أهلي طرابلس الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف أهلي طرابلس الوحيد عمر جابر في مرمى فريقه.

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بدأ إيهاب جلال المباراة بثلاثي هجومي مكون من فخر الدين بن يوسف وفاجري لاكاي وإبراهيم عادل.

هدد أهلي طرابلس مرمى المهدي سليمان مبكرا في الدقيقة السابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق صالح الطاهر مرت بجوار المرمى.

واستمر أهلي طرابلس في السيطرة على المباراة وكاد أن يسجل صالح الطاهر مرة أخرى مستغلا عرضية خطيرة من محمد توبال ولكنه أهدرها بغرابة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني ترجم أهلي طرابلس سيطرته بهدف أول عن طريق عمر جابر الذي حول كرة رأسية في مرمى المهدي سليمان بالخطأ في الدقيقة الـ 53.

وسيطر بيراميدز على الباقي من المباراة ولكنه لم يتمكن من فرص سامحة للتسجيل بسبب تماسك دفاع أهلي طرابلس.

بذلك الفوز ارتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة الـ 12 في المركز الأول ليتخطى بيراميدز الذي هبط للمركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويلعب بيراميدز مع زاناكو في الجولة الأخيرة على ملعبه، بينما يلتقي أهلي طرابلس في مباراته المقبلة مع الصفاقسي التونسي.

بيراميدز أهلي طرابلس كأس الكونفدرالية الإفريقية
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