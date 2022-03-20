مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0) - (4) برشلونة.. زازال كتاااااااالوني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن إشبيلة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فريدريكو فاليردي

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي

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ق52: جوووووووووووووول رابع من أوباميانج بعد العودة لتقنية الفيديو

ق47: جووووووووووول ثالث من فيران توريس بعد هجمة جماعية وتمريرة بالكعب من أوباميانج إلى توريس الذي سدد في الشباك

ق46: توريس يهدر فرصة الهدف الثالث بغرابة بعد الانفراد بكورتوا وتسديدة بجوار القائم

دخول كامافينجا وماريانو دياز وخروج توني كروس وداني كاربخال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: جوووووووول ثاني من أراخو بعد عرضية من عثمان ديمبيلي ورأسية رائعة تسكن شباك ريال مدريد

ق36: فينيسيوس يهدر فرصة هدف التعادل بعد تمريرة من توني كروس وانفراد بشتيجن، اللاعب البرازيلي يراوغ ويسقط ويهدر الفرصة

ق35: ديمبيلي يمرر إلى أوباميانج الذي راوغ وسدد بقوة وكورتوا يمنع الهدف الثاني

ق28: ديمبيلي يتوغل ويلعب كرة عرضية يلعبها أوباميانج برأسية على يمين تيبو كورتوا

ق25: إنذار على فرانك دي يونج بعد تدخل على توني كروس

ق23: كاسيميرو يتدخل أمام فيران توريس في اللحظة الأخيرة قبل تسديدة فيران توريس من داخل منطقة الجزاء

ق20: بطاقة صفراء أولى على توني كروس

ق17: صاروووخ من فيران توريس بجوار القائم

ق12: اوووووووووه أوباميانج يهدر فرصة الهدف الأول بعد عرضية من فيران توريس وتسديدة من داخل الست ياردات في جسد كورتوا.

ق7: تمريرة رائعة من آلابا إلى فينيسوس الذي راوغ ومرر إلى فالفيردي الذي سدد وشتيجن يتصدى

بداية المباراة