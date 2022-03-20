مباشر الكلاسيكو - برشلونة ضد ريال مدريد

تشكيل الكلاسيكو - ديمبيلي أساسي مع برشلونة.. وألفيش وتراوري على دكة البدلاء

تشكيل الكلاسيكو - أنشيلوتي يدفع برباعي في وسط ملعب ريال مدريد مع غياب بنزيمة

سافيولا لـ في الجول: صلاح ظاهرة.. وقادر على النجاح إذا انضم لـ برشلونة

رئيس لا ليجا لـ في الجول: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني

أسطورة ريال مدريد: خسارة الكلاسيكو لا تهم.. ولن يكون هناك "شقلبة" من أوباميانج