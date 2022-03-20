مباشر الكلاسيكو - برشلونة ضد ريال مدريد

الأحد، 20 مارس 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن إشبيلة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

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الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فريدريكو فاليردي

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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المباراة تبدأ في تمام العاشرة

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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