المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. مازيمبي يتعادل مع أوتوهو

تأهل المصري إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تعادل أوتوهو دويو الكونغولي مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة حاليا بـ10 نقاط بعد فوزه على القطن الكاميروني، يليه مازيمبي بـ8 نقاط، ثم أوتوهو بـ4 نقاط، ويتذيل القطن المجموعة بـ3 نقاط.

بذلك يتأهل مازيمبي أيضا مع المصري، ويتأجل صراع حسم الصدارة إلى مباراة الفريقين في الجولة السادسة، حيث يحتاج المصري لتفادي الخسارة كي يتأهل على الصدارة.

البداية أتت في الدقيقة 35 بأول أهداف مازيمبي بواسطة فيليب كينزومبي.

وفي الدقيقة 66 تمكن أوتوهو من التعادل بهدف ويلفريد نكايا.

تضررت صفوف أوتوهو من النقص العددي بطرد سليمان ساكاندي بالإنذار الثاني في الدقيقة 80.

وسريعا سجل كريستيان كوامي كوفي الهدف الثاني لصالح مازيمبي في الدقيقة 82، ولكن جور نجومي تعادل في الدقيقة 88 ليشعل اللحظات الأخيرة.

وكان المصري يراقب هذه المباراة وبحاجة إلى فوز أو تعادل مازيمبي كي يتأهل رسميا، أما الاحتمال الوحيد الذي يبقي المنافسة قائمة فكان فوز أوتوهو على مازيمبي.