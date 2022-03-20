تشكيل بيراميدز - مهدي سليمان يحرس المرمى أمام أهلي طرابلس
الأحد، 20 مارس 2022 - 20:00
كتب : أحمد الخولي
دفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بالحارس مهدي سليمان أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة أهلي طرابلس.
مهدي سليمان
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد أهلي طرابلس في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام بملعب الشهداء في بنغازي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد
خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فاجري لاكاي – فخر الدين بن يوسف
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر
وضمن بيراميدز التأهل لدور الـ8 من البطولة بعدما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في دور المجموعات.