تشكيل بيراميدز - مهدي سليمان يحرس المرمى أمام أهلي طرابلس

الأحد، 20 مارس 2022 - 20:00

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الصفاقسي

دفع إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بالحارس مهدي سليمان أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة أهلي طرابلس.

ويلعب بيراميدز ضد أهلي طرابلس في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام بملعب الشهداء في بنغازي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فاجري لاكاي – فخر الدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - محمد صادق - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمود وادي - وليد الكرتي - محمود صابر

وضمن بيراميدز التأهل لدور الـ8 من البطولة بعدما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في دور المجموعات.

بيراميدز الكونفدرالية مهدي سليمان
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