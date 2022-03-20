رئيس ليجا لـ في الجول: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني

الأحد، 20 مارس 2022 - 17:30

كتب : محمد الجزار

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

تمنى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني انتقال محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي للمسابقة المحلية في بلاده.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

برشلونة

وقال تيباس ردا على سؤال مراسل FilGoal.com: "صلاح لاعب كبير أتمنى أن ينضم لناد إسباني".

وأضاف "نتمنى انضمام المزيد من اللاعبين العرب للدوري الإسباني".

وأكمل "أتمنى أيضا مشاهدة لاعبين من مصر في الدوري الإسباني، فالبطولة تحظى بمتابعة هائلة في مصر".

واستمر في تصريحاته "أعرف أننا قادرين على إبرام اتفاقيات مهمة مع مصر في كرة القدم لأن مصر دولة مهمة بالنسبة لنا".

وبسؤال عن الطرف الخاسر بعد رحيل ميسي من برشلونة قال: "ميسي هو الخاسر الأكبر بعد الرحيل من برشلونة".

وشرح "لأن في كرة القدم الأندية تعيش النجاحات لعدة سنوات مستمرة، برشلونة ناد عمره أكثر من 100 عام بينما مسيرة اللاعب الكروية أقصر بكثير".

وأوضح "وهذا الزواج الذي كان بين ميسي وبرشلونة أعتقد أن ميسي كان قادرا على تحقيق الكثير من خلاله لو أنهى مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني".

وأتم تصريحاته "والآن ستكون مهمته أصعب مما كانت في برشلونة".

محمد صلاح الدوري الإسباني برشلونة
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