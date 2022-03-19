قائمة برشلونة - غياب ديست.. وجاهزية بيكيه للـ كلاسيكو

السبت، 19 مارس 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

بيدري يسجل هدفه مع برشلونة ضد جالاتا سراي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة فريقه التي ستتجه إلى ملاقاة ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جميع لاعبي برشلونة عدى سيرجينيو ديست وأنسو فاتي الذين يغيبا بسبب الإصابة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش - كليمونت لونجليه - جودري ألبا - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - نيكولاس جونزاليس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: ممفيس ديباي - أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة.

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