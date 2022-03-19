أرتيتا: علينا التركيز على تسجيل أهداف أكثر.. وهذه حالة المصابين

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن حالة بوكايو ساكا وأرون رامسيد لاعبي الفريق المصابين.

وحقق أرسنال الفوز على أستون فيلا بهدف دون مقابل على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كان فوزا كبيرا عقب الهزيمة أمام ليفربول ولكننا أردنا الحفاظ على الزخم وأظهرنا الشخصية وسيطرنا على المباراة".

وتابع "عندما يهتف المشجعون باسمك تدرك في تلك اللحظات أن هؤلاء الأشخاص لديهم عاطفة حقيقية تجاه النادي وأن بإمكانك أن تجعلهم سعداء وعليك فقط أن تكون ممتنا للعلاقة التي أظهروها مع اللاعبين ومعي ولأنهم شاركوا في هذه الرحلة".

وأردف "لدينا 10 مباريات مبتقية اويجب أن نركز في كيفية الاستعداد لهم وكيفية جعل الفريق أفضل ويفوز بمزيد من المباريات بشكل مريح لأننا إذا أردنا الفوز بالمزيد من المباريات التي نسيطر عليها مثل مباريات اليوم يجب علينا تسجيل أهداف أخرى ولكننا لم نصل إلى ذلك الحد بعد".

وأكمل "ساكا كان مرهقا بعد مباراة ليفربول وكانت لديه مشكلة في عضلاته لأنه لعب في دقائق كثيرة ولكننا لم نرد أن نخاطر به لأنه عليه أن يشارك مع منتخب إنجلترا لذلك قررنا استبداله".

وأضاف "رامسديل لم يكن يشعر بالثقة خلال الـ 50 دقيقة الأخيرة أمام ليفربول، قمنا فحصه واكتشفنا شعوره بآلام في العضلات لقد أراد أن يشارك ولكن فور معرفته بأنه لن يتمكن من اللعب أراد أن يكون هنا لدعم لينو مما يظهر لك نوعية شخصيته، ولن يكون قادرا على اللعب مع منتخب إنجلترا".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 54 في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 36 في المركز التاسع.