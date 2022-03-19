وفد من الأهلي لزيارة أسرة الحارس الراحل زياد طارق

السبت، 19 مارس 2022 - 20:14

كتب : حسام نور الدين

وفد من الأهلي لزيارة أسرة زياد طارق

زار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أسرة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 برفقة خالد بيبو مدير قطاع الناشئين الذي وافته المنية منذ عدة أيام.

وقام وفد الأهلي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد لرفع الروح المعنوية لوالد ووالدة حارس الأهلي الشاب، والتأكيد على مساندة ودعم النادي.

وأثناء الجلسة تلقى والد زياد مكالمة هاتفية من محمود الخطيبى رئيس النادي حرص خلالها على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، والتأكيد على أن النادي الأهلي لن ينسى أبناءه ولن يتخلى عنهم، وسيظل مساندا وداعما لأسرة زياد، لا سيما وأنه كان من الناشئين الذين يتمتعون بدماثة الخلق والروح الطيبة.

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وشدد عبد الحفيظ خلال الزيارة على أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول كان يرغب في التواجد اليوم وتقديم واجب العزاء، ولكن ظروف سفره وموعد إقلاع الطائرة إلى جنوب إفريقيا حالت دون حضوره.

وقال والد الحارس في تصريحات للموقع الرسمي: "الأهلي تواجد معنا منذ اللحظة الأولى، وكان حريصا على تقديم كل الدعم والمساندة وتذليل أي صعاب".

وأضاف "الاتصالات مع محمود الخطيب ظلت مستمرة منذ وفاة زياد وحتى اليوم. هناك تواصل وزيارات مستمرة من جانب مسئولي الأهلى لتوفير كل ما يلزم، هذا ليس بجديد على الأهلي".

الأهلي زياد طارق محمود الخطيب
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