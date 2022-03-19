قائمة ريال مدريد - بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة

السبت، 19 مارس 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

ريال مدريد - باريس سان جيرمان - كريم بنزيمة

خرج كريم بنزيمة قائد ومهاجم ريال مدريد من قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

ولم يشارك كريم بنزيمة في تدريبات ريال مدريد الأخيرة قبل الكلاسيكو بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – لونين – دييجو بينيرو

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – داني فاييخو – فيرناندو ناتشو – مارسيلو

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – إيسكو – كامافينجا

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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