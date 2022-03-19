تشكيل تشيلسي - لوكاكو يعود لقيادة الهجوم أمام ميدلسبره
السبت، 19 مارس 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
أعلن الألماني توماس توخيل تشكيل فريقه تشيلسي لمواجهة ميدلسبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويدخل تشيلسي اللقاء دون جماهيره مع العقوبات الأخيرة الموقعة على النادي والتي بسببها لم يتمكن النادي من بيع أي تذاكر للجماهير.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: مالانج سار - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - سيزار أزبلكويتا
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - لوفتيس تشيك
أمامهما: كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - حكيم زياش
خط الهجوم: روميلو لوكاكو
ويتواجد كلا من نجولو كانتي وماركوس ألونسو وكاي هافترز من التشكيل الأساسي المعتاد على مقاعد البدلاء.
ويتواجد ستة أندية أخرى في ربع النهائي حيث يلتقي ليفربول مع نوتنجهام فورست، مانشستر سيتي مع ساوثامبتون، إيفرتون مع كريستال بالاس.
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