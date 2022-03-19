مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (0) (0) الزمالك.. فرصة ثانية من أزولو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بينما بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.

ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 67: رأسية من أزولو وسهلة في يد أبو جبل.

ق 64: عرضية من الجهة اليسرى يرتقى لها أزولو دون رقابة لكن رأسيته بعيدة عن المرمى.

ق 62: طارق حامد يشارك بدلا من روقا

ق 61: بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي.

ق 59: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من يانو تمر مباشرة بجوار القائم الأيسر لأبو جبل.

ق 51: توغل من زيزو ومراوغة صوب عمق منطقة الجزاء وتسديدة ترتطم بالدفاع تخرج لركنية.

ق 48: هدف ملغي من يوسف أوباما بسبب التسلل.

ق 47: تسديدة قوية من روقا يتصدى لها الحارس لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: انفراد من بعد منتصف الملعب للاعب بترو أتليتكو وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة سهلة في يد أبو جبل.

ق 45: تسديدة من سيف الدين الجزيري تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 42: بطاقة صفراء لجيلسون موريرا لاعب بترو أتليتكو بعد تدخل قوي على الونش.

ق 36: بطاقة صفراء لأحمد سيد زيزو وغيابه عن المباراة المقبلة.

ق 25: الركنية تنفذ ورأسية من عبد الغني ترتطم بعارضة أصحاب الأرض.

ق 25: تسديدة قوية من محمد عبد الغني ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

ق 19: بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد أشرف روقا.

ق 15: سقوط محمد أبو جبل وشكوى من إصابة عضلية

ق 13: تسديدة من خارج منطقة من لاعب بترو أتليتكو يتصدى لها أبو جبل بثبات.

ق 6: خطأ نفذه أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية إمام عاشور بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء