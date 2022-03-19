مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (0) (0) الزمالك.. أبو جبل يتصدى لانفراد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بينما بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.

ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 45+1: انفراد من بعد منتصف الملعب للاعب بترو أتليتكو وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة سهلة في يد أبو جبل.

ق 45: تسديدة من سيف الدين الجزيري تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 42: بطاقة صفراء لجيلسون موريرا لاعب بترو أتليتكو بعد تدخل قوي على الونش.

ق 36: بطاقة صفراء لأحمد سيد زيزو وغيابه عن المباراة المقبلة.

ق 25: الركنية تنفذ ورأسية من عبد الغني ترتطم بعارضة أصحاب الأرض.

ق 25: تسديدة قوية من محمد عبد الغني ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

ق 19: بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد أشرف روقا.

ق 15: سقوط محمد أبو جبل وشكوى من إصابة عضلية

ق 13: تسديدة من خارج منطقة من لاعب بترو أتليتكو يتصدى لها أبو جبل بثبات.

ق 6: خطأ نفذه أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية إمام عاشور بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء