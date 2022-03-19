مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (0) (0) الزمالك.. بداية اللقاء

السبت، 19 مارس 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

هدف تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بينما بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.

ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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