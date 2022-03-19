مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (0) (0) الزمالك.. بداية اللقاء

مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة

عبد الحفيظ: لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة قبل الحديث عن السوبر الإفريقي