مباشر في إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال (0)(2) صنداونز

تابع مباشرة مباراة الهلال ضد ماميلودي صنداونز اليوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويليه الأهلي بسبع نقاط ثم 4 نقاط للهلال والمريخ.

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ق30: تيبوهو موكوينا يسجل الهدف الثاني لصنداونز بتسديدة رائعة من ركلة حرة

ق15: ضغط شرس للهلال أملا في إدراك التعادل سريعا

ق11: طرد أونيانجو مدافع صنداونز بعد عرقلة لاعب الهلال أثناء ركضه صوب المرمى

ق9: أفضلية للضيوف. فوز صنداونز أو تعادله سيمنحه الصدارة بعدما ضمن مسبقا التأهل للدور ربع النهائي

ق2: هدف أول لصنداونز. بيتر شالوليلي يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة