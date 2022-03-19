مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (1) أرسنال.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وأرسنال التي تقام في ملعب فيلا بارك في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: جوووووول أول لأرسنال بتسديدة زاحفة من ساكا من على حدود منطقة الجزاء.

ق19: تسديدة من سميث روي من داخل منطقة الجزاء لكنه مرت بجوار المرمى بقليل ومازال أرسنال يضغط بقوة.

ق13: ضغط من أرسنال وتراجع دفاعي من أستون فيلا.

ق3: تسديدة من سميث روي مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.