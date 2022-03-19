مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (1) أرسنال.. الشوط الثاني
السبت، 19 مارس 2022 - 14:14
كتب : FilGoal
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.
ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق30: جوووووول أول لأرسنال بتسديدة زاحفة من ساكا من على حدود منطقة الجزاء.
ق19: تسديدة من سميث روي من داخل منطقة الجزاء لكنه مرت بجوار المرمى بقليل ومازال أرسنال يضغط بقوة.
ق13: ضغط من أرسنال وتراجع دفاعي من أستون فيلا.
ق3: تسديدة من سميث روي مرت أعلى المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.
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