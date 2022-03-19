مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (0) أرسنال.. ضغط من المدفعجية

السبت، 19 مارس 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - أرسنال وولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وأرسنال التي تقام في ملعب فيلا بارك في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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ق19: تسديدة من سميث روي من داخل منطقة الجزاء لكنه مرت بجوار المرمى بقليل ومازال أرسنال يضغط بقوة.

ق13: ضغط من أرسنال وتراجع دفاعي من أستون فيلا.

ق3: تسديدة من سميث روي مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

أستون فيلا أرسنال الدوري الإنجليزي
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