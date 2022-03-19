انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (1) أرسنال.. فوز صعب للمدفعجية

السبت، 19 مارس 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يحتفل بهدفه مع أرسنال ضد أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وأرسنال التي تقام في ملعب فيلا بارك في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز صعب لأرسنال بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق68: تسديدة من أولي واتكنز مرت بجوار مرمى أستون فيلا.

ق66: مازال أرسنال متقدما في النتيجة وغياب الفرص الخطيرة في الشوط الثاني حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: جوووووول أول لأرسنال بتسديدة زاحفة من ساكا من على حدود منطقة الجزاء.

ق19: تسديدة من سميث روي من داخل منطقة الجزاء لكنه مرت بجوار المرمى بقليل ومازال أرسنال يضغط بقوة.

ق13: ضغط من أرسنال وتراجع دفاعي من أستون فيلا.

ق3: تسديدة من سميث روي مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

أستون فيلا أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تسديدة ساكا تكفي.. أرسنال يؤمن المركز الرابع بفوز صعب على أستون فيلا تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء.. وساكا ولاكازيت يقودان الهجوم ضد أستون فيلا قرارات رادعة من الشرطة الإنجليزية على المشجع الذي اقتحم مباراة إيفرتون ونيوكاسل انقلاب في مولينو.. ليدز يعود أمام ولفرهامبتون ويقتنص انتصارا غاليا في صراع الهبوط في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل "عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي تيليجراف: لا تجديد ولا اتفاق.. بوجبا ينوي دخول الصيف كلاعب حر لـ تقييد يده في المرمى.. مشجع يقتحم مباراة أرسنال وليفربول
أخر الأخبار
مجموعة الأهلي في الأبطال.. صنداونز يضمن الصدارة بطمس الهلال 23 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
فرنسا تعلن استدعاء جيرو بدلا من بنزيمة 6 دقيقة | أوروبا
تسديدة ساكا تكفي.. أرسنال يؤمن المركز الرابع بفوز صعب على أستون فيلا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - زيزو يغيب عن مواجهة ساجرادا بسبب تراكم البطاقات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الجزائر – غياب بونجاح وبن رحمة وبراهيمي عن مواجهتي الكاميرون ساعة | إفريقيا
قائمة الكونغو الديموقراطية - بقيادة مبوكاني.. كوبر يختار 27 لاعبا لمواجهتي المغرب ساعة | تصفيات كأس العالم
بيان من الاتحاد العراقي: سندافع عن حقنا في اللعب على أرضنا 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت في إفريقيا - بترو أتليتكو (0) (0) الزمالك.. تعادل ثالث للأبيض 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو