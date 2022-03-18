أليو سيسيه: نواجه مباراتين حاسمتين للكرة السنغالية أمام مصر

الجمعة، 18 مارس 2022 - 23:35

كتب : محمد عبد العظيم

أليو سيسيه مدرب السنغال يحتفل بالفوز بكأس أمم إفريقيا

وصف أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال مواجهتي مصر بـ "مباراتين حاسمتين" في تصفيات كأس العالم 2022.

وأعلن أسود التيرانجا القائمة النهائية التي ستواجه مصر في مباراتي الملحق المؤهل لكأس العالم. (طالع القائمة)

وقال سيسيه في تصريحات نقلها موقع "Taggat" السنغالي: "نواجه مباراتين حاسمتين للكرة السنغالية في تصفيات كأس العالم 2022 أمام مصر، الفريق الذي فزنا عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي كانت قوية وصعبة للغاية".

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وأضاف "من أجل المواجهتين، نعتقد أنه علينا أن نبدأ من جديد ونواصل الاستمرار فيما بدأناه، وما نفعله وما فعله الأولاد خلال هذه المواجهة هناك (نهائي كأس الأمم)، وإعادة نفس المجموعة التي نثق بها تماما من حيث المهارات والمواقف".

وكانت السنغال قد فازت بركلات الترجيح على مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال في استاد القاهرة في الـ25 من شهر مارس الجاري.

وسيقام لقاء الإياب في العاصمة السنغالية داكار في الـ29 من الشهر ذاته.

أليو سيسيه منتخب السنغال مصر تصفيات كأس العالم
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