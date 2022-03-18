قائمة بيراميدز - غياب رمضان والسعيد في مواجهة أهلي طرابلس

يغيب رمضان صبحي وعبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز التي تستعد لمواجهة أهلي طرابلس الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أهلي طرابلس الليبي في التاسعة من مساء الأحد على استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا.

وكشف بيراميدز في وقت سابق عن إصابة جناحه رمضان صبحي بتجمع دموي حول عظام الركبة اليمنى، يغيبه أسبوعين عن الملاعب

وضمت القائمة 21 لاعبا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – إبراهيما بلاتي توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فاجري لاكاي - محمود وادي

وتغادر بعثة بيراميدز في العاشرة من صباح السبت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للاعبين على أن تصل بنغازي في رحلة مدتها ساعتين.

ويخوض الفريق تدريبه الأخير والختامي في التاسعة مساء السبت بملعب شهداء بنينة الذي تقام عليه المباراة.

وحجز بيراميدز مقعده في دور الثمانية من كأس الكونفدرالية بعدما وصل لنقطته العاشرة من 3 انتصارات وتعادل وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.