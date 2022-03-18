مباشر في إفريقيا - المريخ (0) (0) الأهلي.. التهديد الأحمر الأول

الجمعة، 18 مارس 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ - هدف محمد شريف الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المريخ والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الأهلي والمريخ والهلال المراكز من الثاني وحتى الرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

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لمتابعة مباراة المريخ والأهلي من هنــــــــــــــــا.

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ق 1: تسديدة أولى من عمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء لكن أعلى العارضة

بداية اللقاء

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