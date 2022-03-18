تشكيل المريخ - تغييران عن لقاء الذهاب.. وأدجوماري يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود النيجيري توني أدجوماري هجوم المريخ في مواجهة الأهلي في لقاء الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المريخ بثلاثي في الهجوم لمواجهة الأهلي على ملعب الأهلي we السلام.

وأجرى لي كلارك مدرب المريخ تغييرين عن التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب أمام الأهلي.

ويبدأ صلاح النمر والجزولي نوح بدلا من توماس بواك وعماد الصيني

وجاء تشكيل المريخ:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: صلاح نمر - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور – الجزولي نوح

الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الأهلي والمريخ والهلال المراكز من الثاني وحتى الرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 3-2.