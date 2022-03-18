قائمة إسبانيا - استبعاد دي خيا لوديتي ألبانيا وأيسلندا

اُستبعد ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد من قائمة إسبانيا المستدعاة لمواجهتي ألبانيا وآيسلندا الوديتين استعداد لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن القائمة المكونة من 23 لاعبا استعدادا لمباراتين وديتين خلال التوقف الدولي.

وواصل جافي لاعب وسط برشلونة ظهوره مع المنتخب الأول، فيما تواجد بيدري أيضا بشكل طبيعي.

وجاءت قائمة لاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتيتك بلباو) - روبرتو سانشيز (برايتون) - دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - داني كارباخال (ريال مدريد) - إيمريك لابورت (مان سيتي) - إريك جارسيا (برشلونة) - جوردي ألبا (برشلونة) - باو توريس (فياريال) - دييجو يورنتي (ليدز يونايتد) - ماركوس ألونسو (تشيلسي).

خط الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجي بوسكيتس - بيدري جونزاليس (برشلونة) - جافي (برشلونة) - ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) - كوكي (أتلتيكو مدريد) - يسوركسيون (فالنسيا) - كارلوس سولير (فالنسيا).

خط الهجوم: بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة) - داني أولمو (لايبزيج) - ألفارو موراتا (يوفنتوس) - فيران توريس (برشلونة) - يريمي بينو (فياريال) - راؤول دي توماس (إسبانيول).

ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين وديتين الأولى أمام ألبانيا السبت 26 مارس الجاري قبل مواجهة أيسلندا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تصدر مجموعته في التصفيات.