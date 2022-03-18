مباشر – قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.. صاحب السداسية يلاقي روما مجددا

الجمعة، 18 مارس 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

والبداية ستكون مع أبطال أوروبا أولا ثم الدوري الأوروبي ثم دوري المؤتمر.

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الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على ملعبها.

تشيلسي X ريال مدريد

مانشستر سيتي X أتليتكو مدريد

فياريال X بايرن ميونيخ

بنفيكا X ليفربول

قرعة نصف النهائي

الفائز من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد سيواجه المنتصر من تشيلسي وريال مدريد.

أما الفائز من بنفيكا وليفربول سيواجه المنتصر من فياريال وبايرن ميونيخ.

قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب الأرض

صاحب الأرض في النهائي سيكون من نصف النهائي رقم 2، أي أنه المتأهل من بنفيكا أو ليفربول أو فياريال أو بايرن ميونيخ.

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الدوري الأوروبي

الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على ملعبها.

لايبزيج X أتالانتا

إنتراخت فرانكفورت X برشلونة

وست هام X ليون

سبورتنج براجا X رينجرز

قرعة نصف النهائي

الفائز من مواجهة لايبزيج وأتالانتا سيواجه المنتصر من سبورتنج براجا ورينجرز.

الفائز من مباراة وست هام وليون سيواجه المنتصر من إنتراخت فرانفكورت وبرشلونة.

قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب الأرض

صاحب الأرض في النهائي سيكون المتأهل من نصف النهائي رقم 1 من بين لايبزيج أو أتالانتا أو سبورتنج براجا أو رينجرز.

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قرعة دوري المؤتمر الأوروبي

الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على ملعبها.

بودو جليمت X روما

فينورد X سلافيا براج

مارسيليا X باوك

ليستر سيتي X أيندهوفن

قرعة نصف النهائي

الفائز من مواجهة ليستر سيتي وأيندهوفن سيواجه المنتصر من بودو جليمت وروما.

والفائز من من فينورد وسلافيا براج سيواجه المنتصر من مارسيليا وباوك.

قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب الأرض

صاحب الأرض في النهائي سيكون المتأهل من نصف النهائي رقم 1 من بين ليستر سيتي أو أيندهوفن أو بودو جليمت أو روما.

ليفربول ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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