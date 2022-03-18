مباشر – قرعة دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي ضد ريال مدريد وبنفيكا ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

والبداية ستكون مع أبطال أوروبا أولا ثم الدوري الأوروبي ثم دوري المؤتمر.

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الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على ملعبها.

تشيلسي X ريال مدريد

مانشستر سيتي X أتليتكو مدريد

فياريال X بايرن ميونيخ

بنفيكا X ليفربول

قرعة نصف النهائي

الفائز من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد سيواجه المنتصر من تشيلسي وريال مدريد.

أما الفائز من بنفيكا وليفربول سيواجه المنتصر من فياريال وبايرن ميونيخ.

قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب الأرض

صاحب الأرض في النهائي سيكون من نصف النهائي رقم 2، أي أنه المتأهل من بنفيكا أو ليفربول أو فياريال أو بايرن ميونيخ.

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الآن ننتظر مراسم قرعة الدوري الأوروبي.