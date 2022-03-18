كما انفرد في الجول – أليو سيسيه يعلن عن قائمة السنغال النهائية لمباراتي مصر

الجمعة، 18 مارس 2022 - 13:02

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال - كأس إفريقيا - مراسم تتويج السنغال بالبطولة

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة فريقه المستدعاة للقاء مصر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان FilGoal.com انفرد قبل يومين بقائمة السنغال كاملة والتي شهدت تواجد ثلاثة حراس بدلا من أربعة عكس ما حدث في كأس أمم إفريقيا.

هذا بالإضافة لاستدعاء الظهير الأيمن لريال بيتيس الإسباني يوسف سابالي بدلا من الحارس أليو فاتي. (طالع التفاصيل)

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لكن أمس الخميس انفرد FilGoal.com بإصابة الحارس ألفريد جوميز وضم أليو فاتي من كاسا سبورت السنغالي بدلا منه.

كما أنه تقرر ضم بنجورو كامارا من شارلروا البلجيكي من بعد إصابة الحارس ساني ديانج كذلك. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة السنغال كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني"

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي"

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي"

السنغال مصر طريق المونديال
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