مؤتمر مدرب المريخ: الأهلي كان يملك الجمهور الأكبر في المباراة السابقة.. ولم ولن أهرب

الخميس، 17 مارس 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

لي كلارك - مدرب المريخ السوداني

تحدث لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني عن معالجة الأخطاء وشائعات هروبه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي: "أنا حزين لخسارة المباراتين السابقتين أمام الأهلي والهلال. كان هدفنا الفوز في كل المباريات ولكن لم نفز".

وأضاف "سندخل مباراة الغد من أجل الفوز، فهو المطلب الوحيد في المباراة بالنسبة لي وللاعبين".

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وأوضح "كان هناك بعض الأخطاء في المباراتين السابقتين أمام الهلال والأهلي وعملنا على معالجتها، وسنكون عند حسن الجماهير".

وتابع "نفقد عماد الصيني للبطاقة الحمراء وأمير كمال وعزام عادل للإصابة وسنعوض غيابهم بلاعبين جاهزين".

وعن أنباء هروبه قال كلارك: "لا ألتفت لما يدور في الإعلام. أنا مع الفريق وموجود في المعسكر ولن أهرب وسأتحمل المسؤولية في كل المباريات لأني المدير الفني للفريق".

وواصل "ليس لدي أي مشكلة مع الإدارة. الحديث عن تغيير الجهاز الفني لا أعلم عنه شيئا وإذا رأت الإدارة ذلك فليس لدي مشكلة".

واختتم كلارك "غياب الجمهور محزن لنا. كنا نتمنى أن نلعب في وجود الجماهير التي ساندتنا من قبل، رغم أن المباراة السابقة مع الأهلي كان الجمهور الأكبر له، ولكننا سنسعى للفوز في مباراة الغد لإرضاء الجماهير".

وخسر المريخ مباراته السابقة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما سيلاقيه غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويملك كل من الأهلي والمريخ والهلال 4 نقاط، بينما يتصدر صنداونز الجنوب إفريقي المجموعة الأولى بـ10 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا المريخ لي كلارك
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