مؤتمر موسيماني: لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي

الخميس، 17 مارس 2022 - 19:58

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن "الضغوط هي جزء من حياة النادي"، و"لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي".

ويستعد الأهلي للقاء المريخ السوداني على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "الضغوط هي جزء من حياة الأهلي، ومنذ أن توليت المهمة وأنا أعيش في هذه الأجواء".

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وأضاف "خاصة أن الفريق مطالب بالفوز بكل بطولة يشارك فيها سواء في إفريقيا أو الدوري العام أو كأس مصر وكأس العام للأندية، دائما الفريق مطالب بالفوز".

وشدد "أفضل اللعب في هذه الأجواء في ظل الضغوط والتتويج بالبطولات مع الفريق".

وأكمل "فريق بحجم الأهلي وخبرات لاعبيه يستطيع التعامل وتحقيق أهدافه في أصعب الظروف".

وأشار موسيماني إلى أنه سوف يجتمع بطبيب الفريق مساء اليوم لحسم موقف اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة وتحديد فرص تواجدهم في مباراة المريخ.

كما أكد المدير الفني أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز غدا، وأنه يأمل دائما في حضور الجماهير.

وأوضح "لا أريد الحديث عن مباراة الهلال في الوقت الحالي، المواعيد يحددها كاف رغم تحفظي على الوضع الحالي الخاص بأجندة الفريق في المباريات الرسمية، خاصة أن مباريات الأهلي تأتي بعد فترة قصيرة جدا من مشاركات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، وهذا الأمر تكرر في السوبر الإفريقي حيث عاد لاعبو الأهلي للفريق بعد فترة قليلة من المشاركة في البطولة العربية، ثم تكرر الأمر في كأس العالم للأندية عندما وصل اللاعبون وانضموا للفريق في وقت متأخر وبعد انطلاق البطولة".

وأشار "الأهم للأهلي هو تحقيق هدفه في النهاية من خلال الفوز بالبطولات، وكابيللو مخطط الأحمال يدير الأمور بشكل جيد في ظل ضغط المباريات".

وأتم "تفكيري في الوقت الحالي ينصب على مباراة المريخ التي تقام غدا، لا يوجد فريق في إفريقيا يواجه ضغوطا مثل الأهلي من حيث كم المشاركات، مما يتسبب في الإصابات ويصل الأمر إلى غياب أكثر من لاعب في مركز واحد، ولكنه في النهاية قادر على التعامل مع كل الظروف لتحقيق أهداف الفريق".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب دور المجموعات برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المريخ والهلال.

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