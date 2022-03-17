انتهت الدوري الأوروبي – جالاتا سراي (1) - (2) برشلونة.. انتصار مثير للبلوجرانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وبرشلونة التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين لهدف وتأهله لربع النهائي.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق76: تسديدة من مصطفى محمد خارج الملعب.

ق64: مصطفى محمد يشارك بدلا من جوميس.

ق60: تسديدة صاروخية من فان أنهولت لكنها ارتطمت في الشباك من الأعلى.

ق56: تبديل ثان لبرشلونة بمشاركة أراخو بدلا من ديست.

ق49: جوووووووووول ثاااان لبرشلونة برأسية من أوباميانج بعد تألق من إيناكي بينا حارس جالاتا سراي وتصديه لتسديدتي من بوسكيتس وبيدري.

تبديل أول لبرشلونة بمشاركة عثمان ديمبيلي بدلا من تراوري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: جووووووووووووووووووول التعاااادل بطريقة رائعة جدا من بيدري الذي أسقط مدافعي جالاتا سراي أرضا داخل منطقة الجزاء وسدد بسهولة في الشباك.

ق29: جوووووووووووووووووووول رأسية من ماركاو تعلن عن الهدف الأول لجالاتا سراي.

ق10: انفراااد ضائع من فرينكي دي يونج بعد ضربه لمصيدة التسلل ولكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ق6: يا رباااااه فرصة هدف مبكر ضائعة على جالاتا سراي بعد انفراد من جوميس لكن تسديدته شتتها الدفاع في الثانية الأخيرة.

انطلاق المباراة.