تيليجراف: لا تجديد ولا اتفاق.. بوجبا ينوي دخول الصيف كلاعب حر

الخميس، 17 مارس 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

ينوي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد دخول الصيف المقبل كلاعب حر، حيث ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية شهر يونيو القادم.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، حيث يستعد بوجبا لأخذ وقته كاملا قبل اختيار وجهته المقبلة، بنهاية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن النجم الفرنسي لا يمانع الانضمام إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا أتاه العرض المناسب.

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ويرتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان منذ وقت طويل، في خطوة ستعيده إلى بلده الأم، كما يحق له بدء المفاوضات في الوقت الحالي.

وتضم لائحة الأسماء المهتمة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ناديه السابق، كما سبق وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في 2018 إنه عُرض عليه التعاقد مع بوجبا في يناير.

وخاض بوجبا 23 مباراة بقميص يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكشف اللاعب الفرنسي عن تعرض منزله للسطو خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا مع الفريق ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي انتهت بخسارة يونايتد 1-0 وخروجه من دور الـ16.

وبخروج الشياطين الحمر من كأس الاتحاد الإنجليزي انتهت مبارياته قبل التوقف الدولي، ليعود مرة أخرى في الثاني من إبريل حين يستضيف ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري.

يذكر أن بوجبا خرج من يونايتد إلى يوفنتوس في 2012، قبل أن يعود في صيف 2016 بصفقة قياسية آنذاك كلفت النادي قرابة 120 مليون يورو.

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