مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) (0) طلائع الجيش.. محاولة من ناصف
الخميس، 17 مارس 2022 - 17:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيسترن كومباني وطلائع الجيش لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
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ق 44: تسديدة قوية من محمد ناصف من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 20: تسديدة من أحمد سمير من خارج المنطقة لكن ضعيفة.
بداية اللقاء
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