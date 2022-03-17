مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) (0) طلائع الجيش.. بداية اللقاء
الخميس، 17 مارس 2022 - 17:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيسترن كومباني وطلائع الجيش لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
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بداية اللقاء
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