مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) (0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 17 مارس 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيسترن كومباني وطلائع الجيش لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 9 نقاط.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: تسديدة قوية من محمد ناصف من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 20: تسديدة من أحمد سمير من خارج المنطقة لكن ضعيفة.

بداية اللقاء

إيسترن كومباني طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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