مباشر في الدوري - فاركو (1) - (1) البنك الأهلي.. التعاااادل

الخميس، 17 مارس 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو فاركو بهدف مودي في شباك الزمالك

تشهد الجولة 13 من الدوري المصري مواجهة متقاربة ومتكافئة بين فاركو والبنك الأهلي.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 16 نقطة بينما البنك الأهلي يحل سادسا بـ 17 نقطة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة من هنا

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ق59: التعادل لـ فاركو! وليد علي يتابع رأسية أحمد شريف في مرمى الزنفلي!

ق58: جووووول رائع من ناصر منسي.. انطلاقة من مسافة بعيدة، حاول التمرير ولم ينجح لتعود إليه الكرة ويسدد صارووووخا يسكن مرمى فاركو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: الحكم يلغي هدفا لناصر منسي الذي انفرد ووضعها في شباك صبحي بشكل رائع، ولكن اللاعب كان متسللا.

ق25: تسديدة من سوكاري خارج مرمى الزنفلي. ضغط لـ فاركو

ق15: ناصر منسي برأسية صاروخية من مسافة قريبة يضرب قائمة فاركو.

ق7: الـ VAR يعكس قرار الحكم بسبب تسلل أحمد شريف.

ق6: ركلة جزاء مبكرة جدا.. أحمد شريف يتعرض لعرقلة من الزنفلي وركلة جزاء لفاركو.

انطلاق المباراة

فاركو البنك الأهلي في الدوري
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