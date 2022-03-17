كوادرادو: يوفنتوس حاول تنفيذ ما طلبه المدير الفني أمام فياريال

أصر خوان كوادرادو لاعب فريق يوفنتوس أن فريقه حاول فعل ما طلبه ماكس أليجري المدير الفني للفريق أمام فياريال.

خوان كوادرادو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأشار كوادرادو إلى أن الفريق الإسباني رغم ذلك دافع بقوة واعتمد على الهجمات المرتدة.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسر أمام فياريال بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال كوادرادو في تصريحات لقناة أمازون إيطاليا: "لا أعتقد أن هناك تفسيرا لما حدث، في بعض الأوقات كرة القدم تكون كذلك".

وأضاف "لعبنا شوط أول جيد، لم نغتنم فرصنا وتأثرنا بذلك في النهاية".

وتابع كوادرادو "حاولنا تمرير الكرة أكثر لخلق مساحات في الشوط الثاني، ولكن فياريال دافع بشكل جيد وكانوا سعداء لانتظار الهجمات المرتدة".

وشدد "هذه كرة القدم، علينا الآن القتال لإنهاء الموسم بشكل جيد في الدوري الإيطالي، حاولنا تنفيذ ما طلبه المدير الفني أمام فياريال".

وأوضح "طلب منا أليجري تمرير الكرة لخلق مساحات وهذا ما فعلناه، لكن فياريال دافع بكل خطوطه".

وبسؤاله عن الخروج من ثمن النهائي مجددا قال: "عندما تصل إلى تلك المرحلة يكون الأمر صعبا، علينا الآن السير إلى الأمام ونأمل أن تتحسن الأمور في الموسم المقبل".

واختتم تصريحاته "من الطبيعي أن تشعر بخيبة أمل بعد ما حدث في الدوري وكأس إيطاليا، ولكننا بحاجة لغلق الصفحة سريعا وأن نكون في حالتنا بنسبة 100% في المباريات المقبلة".