CA Sports تفتتح مكتبها في القاهرة لتقتحم عالم التسويق الرياضي في الشرق الأوسط

أعلنت شركة CA Sports الإسبانية افتتاح مكتبها في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس الثامن من مارس 2022 لتوسيع عملياتها واقتحام سوق التسويق الرياضي في مصر والشرق الأسط وشمال إفريقيا.

تأتي هذه الخطوة من الشركة - التي تعمل مع أكبر منظمات ومؤسسات وأندية الكرة في العالم، وعلى رأسها إدارة الدوري الإسباني La Liga وأندية برشلونة، أتليتكو مدريد، إنتر ميلان بالأضافة إلى العديد من الشركات الكبرى – لتوسيع مجالات أعمالها عالميا.

ووقع الختيار على داندي ميجا مول في القاهرة ليحتضن مقر الشركة في الشرق الأوسط وتدار منه كافة العمليات التجارية والتسويقية في شمال إفريقيا.

وسيشرف أمير جرانة مدير إدارة الشرق الأوسط في CA sports العالمية على تأسيس مقر القاهرة من إسبانيا بينما يترأس محمد بكير إدارة العمليات من مكتب القاهرة.

وقال الإسباني سينتو أجرام المؤسس والمدير التنفيذي لـCA "الشرق الأوسط كان دائما هدفا جذابا لشركتنا".

وتابع "ندرك أهمية مخاطبة كل سوق بالطريقة المناسبة وفي التوقيت المناسب، ونعرف كيف نتعامل مع الفرص المتاحة للعمل بالشكل الذي يناسب الثقافة في المنطقة مع تطوير وتوسيع فرص الاستثمار بما يناسب حجمها، ولذلك نعتز بتعاوننا مع السيد أمير جرانة – مدير عمليات الشرق الأوسط - بما لديه من خبرة واسعة وعلاقات محترفة مع شركاءه في المنطقة لتأسيس فرع الشركة في القاهرة واقتحام سوق التسويق الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

خطة التوسع تأتي جزءا من استراتيجة أكبر للشركة الإسبانية من أجل تقديم خدمات أوسع وأميز لعملاءها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توسيع مجالات الاستثمار الرياضي في قطاعات البنوك، التأمين، السيارات، الأطعمة والمشروبات، الأزياء، الألعاب والعملات الموازية، وتحقق الشركة تطور مباشر في كافة هذه القطاعات معتمدة على أحدث الوسائل التكنولوجية في العالم.

ما هي CA Sports

تأسست شركة CA Sports في برشلونة عن طريق سينتو أجرام المؤسس والمدير التنفيذي للشركة في 2017 لتعمل مع أكبر العلامات التجارية في العالم التي تستثمر في مجال الرياضة، الفعاليات، تطوير الرياضيين تجاريا، وتقديم خدمات استراتيجية لكل أطراف صناعة الرياضة، وفي الوقت الذي عانى فيه العالم من وباء كوفيد 19 وأنهى العديد من الأعمال نجحت الشركة في تحقيق نجاحات والتوسع خطوة بعد خطوة عالميا، ومن مكتب واحد في برشلونة إلى 4 مكاتب حول العالم في المكسيك، موناكو، والقاهرة.

وبفضل هذا التوسع العالمي تستطيع CA Sports تقديم خدماتها لعملائها عن قرب 24 ساعة يوميا، وبعدة لغات مختلفة، وعلى رأس ذلك جذب استثمارات وخبرات إدارية من أكثر من 10 بلاد حول العالم مثل اليابان، تركيا، الصين، البرازيل، الإكوادور، لضمان تحقيق أفضل الخدمات والنتائج لعملاءها في أي وقت.

وتملك الشركة شراكات ناجحة مع بعض العلامات التجارية العملاقة مثل هيونداي، أليانز، هيد، كاسيلارو ديل ديابلو، والكثيرين، بالإضافة إلى العمل مع أكبر المؤسسات الرياضية مثل لا ليجا، برشلونة، أتليتكو مدريد، يوفنتوس، إنتر ميلان، ريال بيتيس، والبالون دور، وتعمل الشركة مع العديد من السفراء الرياضيين مثل شابي هيرنانديز، رونالدينيو، كارليس بويول، راؤول جونزاليس، كلارنس سيدورف، إيكر كاسياس والمزيد ...