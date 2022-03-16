انتهت في إنجلترا - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الصراع يشتعل

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - فابينيو - ليفربول - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وليفربول في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 66 نقطة والفوز يعني تقليص الفارق مع مانشستر سيتي لنقطة واحدة في صراع الصدارة.

بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: مارتينيلي يسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 62: روبرتسون يخطف الكرة ويمرر عرضية أرضية يحولها فيرمينو في الشباك.

ق 62: الدفاع يتصدى لتسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء.

ق 56: محمد صلاح وفيرمينو يشاركان بدلا من جوتا ولويس دياز

ق 55: جوووول أوووول ديوجو جوتا بتسديدة قوية في الزاوية القريبة تخادع رامسديل وتسكن الشباك.

ق 52: خطأ من دفاع ليفربول، لاكازيت ينفرد ويراوغ أليسون ثم يمرر للخلف إلى أوديجارد الذي سدد كرة أبعدها أليسون لركنية.

ق 46: هدف من انفراد لماني الغي بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: مرور نصف ساعة وتسديدة واحدة من الفريقين على المرميين.

ق 14: مارتينيلي يتوغل من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية يشتتها الدفاع من داخل الست يادرات.

بداية اللقاء

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