مباشر دوري الأبطال – ليل (1) - (1) تشيلسي.. يوفنتوس (0) - (0) فياريال
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 21:36
كتب : FilGoal
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ليل X تشيلسي
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ق64: القائم يحرم ليل من هدف ثان برأسية من تشيكي.
ق50: رأسية من بوراك يلماز مرت بجوار مرمى تشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45+3: جووووووووووول التعادل من تشيلسي عن طريق بوليسيتش.
ق38: جووووووول أووول لليل من ركلة جزاء سجلها بوراك يلماز.
ق37: تقنية الفيديو تتدخل لاحتمالية وجود ركلة جزاء لليل.
ق32: تبديل اضطراري أول لتشيلسي بمشاركة شالوباه بدلا من كريستنسين.
ق8: تسديدة من بوراك يلماز شتتها دفاع تشيلسي لركلة ركنية.
انطلاق المباراة.
يوفنتوس X فياريال
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق22: تسديدة من جيوفاني لو سيلسو ذهبت لخارج الملعب في تهديد أول من فياريال.
ق20: تسديدة من فلاهوفيتش تصدى لها حارس فياريال بثبات.
ق11: رأسية من موراتا مرت بجوار مرمى فياريال بقليل.
انطلاق المباراة.