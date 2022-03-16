مباشر دوري الأبطال – ليل (1) - (1) تشيلسي.. يوفنتوس (0) - (0) فياريال

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

لاعبو تشيلسي يحتفلون بالهدف ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

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ليل X تشيلسي

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ق64: القائم يحرم ليل من هدف ثان برأسية من تشيكي.

ق50: رأسية من بوراك يلماز مرت بجوار مرمى تشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+3: جووووووووووول التعادل من تشيلسي عن طريق بوليسيتش.

ق38: جووووووول أووول لليل من ركلة جزاء سجلها بوراك يلماز.

ق37: تقنية الفيديو تتدخل لاحتمالية وجود ركلة جزاء لليل.

ق32: تبديل اضطراري أول لتشيلسي بمشاركة شالوباه بدلا من كريستنسين.

ق8: تسديدة من بوراك يلماز شتتها دفاع تشيلسي لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس X فياريال

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق22: تسديدة من جيوفاني لو سيلسو ذهبت لخارج الملعب في تهديد أول من فياريال.

ق20: تسديدة من فلاهوفيتش تصدى لها حارس فياريال بثبات.

ق11: رأسية من موراتا مرت بجوار مرمى فياريال بقليل.

انطلاق المباراة.

فياريال يوفنتوس ليل تشيلسي ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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