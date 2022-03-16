مباشر دوري الأبطال – ليل ضد تشيلسي.. يوفنتوس أمام فياريال

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

تشيلسي بطل كأس العالم للأندية 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليل X تشيلسي

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يوفنتوس X فياريال

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فياريال يوفنتوس ليل تشيلسي ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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