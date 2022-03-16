مباشر في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. جاد يتصدى

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي وسيراميكا كليوباترا التي تقام في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

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ق 14: بينية وتسديدة من باسم مرسي يتصدى لها محمود جاد بسهولة.

ق 11: تمريرة من كوبينا إلى محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء وتسديدة الأخير تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

إنبي سيراميكا كليوباترا في الدوري
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