مباشر في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. جاد يتصدى
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنبي وسيراميكا كليوباترا التي تقام في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--
ق 14: بينية وتسديدة من باسم مرسي يتصدى لها محمود جاد بسهولة.
ق 11: تمريرة من كوبينا إلى محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء وتسديدة الأخير تمر بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء
نرشح لكم
حمد إبراهيم: قرار رحيلي من الإسماعيلي ليس بيدي ومرتبط بنتائج الفريق أخيرا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام الاتحاد ويُصعب موقف العميد تشكيل الدوري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. وشادي حسين على دكة سيراميكا كليوباترا مران الأهلي - تعافي كريم فؤاد من الإصابة وهاني يشارك بشكل تدريجي.. وحضور الخطيب انتهت في الدوري - الاتحاد (1)-(2) الإسماعيلي.. فوز أول للدراويش المقاولون يحول تأخره لفوز على الجونة.. وأحمد علي يقترب من نادي المائة تشكيل الدوري - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة الشامي والوحش لـ الإسماعيلي انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) المقاولون العرب.. نهاية المباراة