انتهت في المصري – إنبي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. تعادل سلبي جديد
الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:54
كتب : FilGoal
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 14: بينية وتسديدة من باسم مرسي يتصدى لها محمود جاد بسهولة.
ق 11: تمريرة من كوبينا إلى محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء وتسديدة الأخير تمر بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء
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