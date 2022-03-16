مؤتمر تشافي: مواجهة جالاتا سراي نهائي.. وما فعله فان جال استحق عليه الإشادة

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

مؤتمر تشافي - برشلونة

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن مواجهة جالاتا سراي غدا الخميس ستكون نهائي وعلى فريقه أن يجد طريقة للفوز به.

ويحل برشلونة ضيفا على جالاتا سراي لملاقاته في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب في كامب نو.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "غدا نهائي لنا إن لم نفز فسنودع البطولة، لذا علينا أن نلعب بقوة ونصنع أكبر عدد ممكن من الفرص".

أخبار متعلقة
﻿راعي تشيلسي السابق يطالب تشيلسي بإزالة اسمه في أقرب وقت ممكن عكس ما قالته سكاي.. سبورت الإسبانية: صلاح أعطى إشارات لـ برشلونة بالموافقة على الانتقال لهم تقرير: قميص برشلونة قد يحمل اسم مغني بعد الاتفاق مع سبوتيفاي

وأكمل "أريد أن أرى فريقا عدوانيا ونحاول التسجيل وألا نتلقى الأهداف فهي مباراة صعبة ونحتاج أن نؤمن بأنفسنا فقط".

وتابع "أعتقد أن جالاتا سراي سيلعب مثل الذهاب بالدفاع بشكل جيد ويلجأون للهجمات المرتدة وهذا سيكون صعبا لكننا سنحاول صناعة الفرص".

ورفض تشافي الحديث عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأحد المقبل مؤكدا أن كل تركيزه ينصب على مواجهة الغد فقط.

وبسؤاله عن رأيه فيما يثار حول انتقال كيليان مبابي وإيرلنج هالاند من باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند إلى ريال مدريد قال: "لا أرى جدوى من الحديث عن صفقات لم تحدث بعد".

وشدد "المجموعة أهم من الفرد إن لعب الأفراد من أجل المجموعة ككل فسيكون ذلك أفضل شيء يحدث، لكن المجموعة دائما تظل هي الأساس".

ووجه تشافي إشادة إلى لويس فان جال مدرب برشلونة في ولايتين سابقتين الأولى كانت من 1997 لـ2000 والثانية من 2002 لـ2003 وقال: "لقد قدم أداء رائعا مع برشلونة ولم يحصل على الإشادة المطلوبة".

وأتم "فان جال عمل على أساسيات لازلنا نستفيد منها حتى الآن لقد كان شغوفا بعمله وهو مثال على كيف يجب أن يكون المدرب الحديث".

برشلونة جالاتا سراي تشافي
نرشح لكم
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. العارضة تمنع الأول مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. العارضة تمنع فان دايك صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول تعادل سلبي بين مصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي تشكيل برشلونة - نيتو بدلا من شتيجن. وألفيش أساسي تشكيل الدوري الإنجليزي - دياز يجاور صلاح وماني في ليفربول.. وعودة كولوسيفسكي مع توتنام توخيل يشرح أسباب تبديلاته.. ويعلق على عملية بيع النادي في بداية العهد الأمريكي.. تعثر قاتل لـ تشيلسي أمام ولفرهامبتون
أخر الأخبار
بقيادة أسامة نبيه.. فريق الأمل يبدأ تدريباته غدا في الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. العارضة تمنع الأول 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. العارضة تمنع فان دايك 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) وفاق سطيف.. أووووه القائم يمنع هدفين للأحمر 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تعادل سلبي بين مصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار